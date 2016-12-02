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Официальный сайт школы №22 города Ковров (муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №22 города Ковров). Сайт содержит разнообразную полезную информацию об истории создания школы, сведения о введении изменений и новшеств в процессе образования. На сайте есть возможность дистанционного общения с директором , через подраздел «интернет-кабинет директора».Удобная навигация и подробное меню позволят посетителям сайта найти ответы на все интересующие вопросы. , Режим работы: шестидневный (понедельник-суббота), две смены с 800 до 1900 (суббота с 800 до 1300 ).

Телефоны: +7(49232) 5-98-35, +7(49232) 5-89-36.

Адрес: Владимирская область , город Ковров, улица Грибоедова, дом 9 в, почта: director-22@schoolkovrov.ru, аська: , скайп: , сайт: http://school22.edukovrov.ru/.