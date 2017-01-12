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При первом взгляде сайт ковровской компании «Городверей» может показаться, что он чересчур минимизирован. Действительно: яркая реклама продукции в центральной части странички радует глаз, но далее, под ней лишь короткие сведения о компании. Слева – акции, спецпредложения и контакты. Вот вроде и всё. Но стоит обратиться к консоли, расположенной в верхней части странички, и вы поймёте, что сайт чрезвычайно информативен. ,. . , почта: GorodDverey@yandex.ru, аська: , скайп: , сайт: http://vsedveri-33.ru/.