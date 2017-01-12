Представляем удобный каталог сайтов и действующих фирм г. Ковров,
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Сфера деятельности: Рекрутинговый портал, разработанный специально для жителей города Коврова и региона и позволяющий найти работу в Коврове. На портале представлены только резюме и вакансии, имеющие отношение к городу Ковровскому региону. ,. Телефоны: +7(910) 777-90-46. , сайт: http://www.rabota-kovrov.ru/.
Сфера деятельности: Государственное учреждение здравоохранения Владимирской области "Ковровская стоматологическая поликлиника" оказывает услуги по терапевтической помощи, хирургического вмешательства и ортопедическому производству зубных протезов различных конструкций:, Режим работы: пн-пт: 08:00 - 20:00, сб: 08:00 - 14:00, вс выходной. Телефоны: +7 (49232)3-12-01. Адрес: Владимирская область, город Ковров, улица Циолковского, дом 12 , почта: stompoly@kovrov.ru, сайт: kovrovstomat.ru.
Частный лабораторный кабинет. Клинико-диагностические исследования крови и мочи. Недорогие цены, высокое качество и быстрота выдачи результатов. Приём ведёт врач-лаборант высшей квалификационной категории с многолетним стажем работы
, Режим работы: с 8-00 до 14-00 (приём с 8-00 до 10-00). Суббота и воскресенье выходные. Телефоны: 8(904)032-35-53. Адрес: Владимирская область, город Ковров, улица Талантова, дом 10, офис 314, почта: evstat@yandex.ru, скайп: evstat.
При первом взгляде сайт ковровской компании «Городверей» может показаться, что он чересчур минимизирован. Действительно: яркая реклама продукции в центральной части странички радует глаз, но далее, под ней лишь короткие сведения о компании. Слева – акции, спецпредложения и контакты. Вот вроде и всё. Но стоит обратиться к консоли, расположенной в верхней части странички, и вы поймёте, что сайт чрезвычайно информативен.
Сфера деятельности: Ковровский Ледовый дворец "Ковровец", начал работать с января 2016 года. Ледовая площадка - 30 на 60 метров. Назначение: массовые гуляния на коньках, секции фигурного катания, хоккея и шорт-трека. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 9-93-81 , Режим работы: с 8-00 до 22-00 ежедневно. Телефоны: +7 49232 9-93-81. Адрес: Владимирская область, город Ковров, улица Еловая, дом 1, почта: sk.motodrom@mail.ru.
Сайт детского оздоровительного лагеря «Солнечный». На сайте вы можете найти всю необходимую информацию о работе детского оздоровительного лагеря, наличии путевок, ценах на путевки, новости, фото, видео, историю лагеря, контактную информацию. Сайт красочно оформлен. Удобная навигация позволит найти всю необходимую информацию, потратив минимум времени.
,. Телефоны: +7 (49232) 9-15-20 (факс), 6-12-68, 9-18-29. Адрес: Владимирская область, город Ковров, улца Труда, дом 6, почта: goryacheva_lg@zid.ru, аська: , скайп: , сайт: http://www.dol-sol.ru/.
Официальный сайт школы №22 города Ковров (муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №22 города Ковров). Сайт содержит разнообразную полезную информацию об истории создания школы, сведения о введении изменений и новшеств в процессе образования. На сайте есть возможность дистанционного общения с директором , через подраздел «интернет-кабинет директора».Удобная навигация и подробное меню позволят посетителям сайта найти ответы на все интересующие вопросы.
, Режим работы: шестидневный (понедельник-суббота), две смены с 800 до 1900 (суббота с 800 до 1300 ). Телефоны: +7(49232) 5-98-35, +7(49232) 5-89-36. Адрес: Владимирская область , город Ковров, улица Грибоедова, дом 9 в, почта: director-22@schoolkovrov.ru, аська: , скайп: , сайт: http://school22.edukovrov.ru/.
Официальный сайт детского дошкольного учреждения №14 города Ковров (муниципальное общеобразовательное дошкольное учреждение №14 города Ковров). Сайт предлагает посетителям подробную и разностороннюю информацию относительно работы данного детского сада. В удобном меню перечислен перечень всех основных тем, касающихся деятельности дошкольного учреждения №14 «Яблонька».
, Режим работы: 8.00-16.30 среда: 7.00-15.30 (прием родителей 7.00-9.00) четверг: 9.30-18.00 (прием родителей 15.00-. Телефоны: 8(49232) 4-22-73. Адрес: Владимирская обл, город Ковров, улица 3 Интернационала, дом 28, почта: kovrov.me@yandex.ru, аська: , скайп: , сайт: http://mdou-14-kovrov.ucoz.org/.